(ANSA) – MILANO, 28 AGO – Cristiano Biraghi è a Milano e a breve verrà ufficializzato il suo trasferimento all’Inter. Il terzino, in arrivo dalla Fiorentina, ha svolto le visite mediche ed è al Coni per l’idoneità sportiva. Arriva nell’ambito di uno scambio di prestiti con il club viola che ha ingaggiato invece Dalbert, in prestito secco. Per Biraghi c’è un diritto di riscatto fissato a 18 milioni e dovrebbe firmare un quinquennale con il club nerazzurro a 2 milioni a stagione.