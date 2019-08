(ANSA) – SASSARI, 28 AGO – Se la notizia dell’arrivo di Jamel McLean era nell’aria già da alcuni giorni, a tenere banco in casa Dinamo Banco di Sardegna è l’addio di Achille Polonara. Dopo due stagioni a Sassari e dopo aver firmato un biennale che lo poneva al centro del progetto del presidente Stefano Sardara, del general manager Federico Pasquini e del coach Gianmarco Pozzecco, per una Dinamo sempre più italiana, il giocatore marchigiano abbandona il ritiro di Olbia per accettare le lusinghe del Saski Baskonia, la squadra di Vitoria, nei Paesi Baschi, con cui avrà l’opportunità di disputare l’Eurolega. Intanto, la Dinamo ha perfezionato l’ingaggio di Jamel Claims McLean. Newyorkese, 31 anni, 203 centimetri di altezza per 104 chili di peso, ha disputato l’ultima stagione nel Lokomotiv Kuban, ma in passato è già stato in Italia, vincendo con l’Olimpia Milano lo scudetto del 2016, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.