(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 28 AGO – Impresa del Gremio di Renato Portaluppi, che è andato a vincere per 2-1 in casa del Palmeiras di ‘Felipao’ Scolari qualificandosi per le semifinali della Coppa Libertadores. Con questo risultato il club gaùcho ha quindi ribaltato quello dell’andata, quando il Palmeiras si era imposto per 1-0 sul campo dei rivali. Ma ora il ‘Verdao’ paulista esce per via del valore doppio dei gol segnati in trasferta. Quelli di ieri del Gremio sono stati realizzati da Everton Cebolinha, ancora una volta migliore in campo, e da Alisson, 26enne centrocampista ex Cruzeiro. A fornire l’assit decisivo all’omonimo del portiere del Liverpool è stato Everton. Ad andare in vantaggio al 13′ pt era stato il Palmeiras con una rete dell’ex oggetto misterioso del Milan Luiz Adriano. Ora l’ex romanista Renato, tecnico spesso vincente nelle competizioni continentali, si prepara alle semifinali: possibile che sia una doppia stracittadina di Porto Alegre contro l’ Internacional, altrimenti se la vedrà con il Flamengo.