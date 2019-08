(ANSA) – BOLOGNA, 28 AGO – Fino al 5 settembre è possibile fare domanda per le selezioni di ammissioni al master in Giornalismo dell’Università di Bologna, (biennio 2019-2021), riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti nazionale, sotto la direzione accademica del professor Fulvio Cammarano. La sua frequenza equivale ai 18 mesi di praticantato necessari per poter sostenere l’esame di stato da giornalisti professionisti. La durata dei corsi è biennale e di almeno 1.000 ore all’anno, a tempo pieno e frequenza obbligatoria non inferiore a cinque giorni a settimana. Sono inoltre previste due esperienze di stage nelle più importanti testate giornalistiche. Per questo biennio sono garantite otto borse di studio assegnate in base al merito, tre delle quali intitolate alla memoria di Luca Savonuzzi, Paolo Castelli e Simone Rochira. La prova scritta si terrà il 23 settembre, quelle orali, a cui si accede previo superamento della prova scritta, nei giorni 26 e 27 settembre. L’avvio delle lezioni è previsto per il 18 ottobre. Il bando e’ disponibile al link https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/giornalismo- cod-8353. Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste all’Ufficio Master (via San Giacomo 7, Bologna master@unibo.it 051/2098140). Le informazioni di carattere scientifico e didattico (programma didattico, calendario delle lezioni, esami, stage, eccetera) possono essere richieste alla Segreteria didattica del Master (master.giornalismo@unibo.it 051/2091968), sempre reperibile tramite posta elettronica.