(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Conor O’Shea, ct dell’Italrugby, ha ufficializzato la formazione che venerdì (ore 21.10) affronterà la Francia allo Stade de France di Parigi, nel terzo test match estivo di preparazione ai Mondiali in Giappone. Tre i cambi rispetto al XV sceso in campo contro la Russia nell’incontro vinto dall’Italia 85-15. Confermato Hayward estremo con Minozzi e Bellini, che agiranno sulle ali. Coppia di centri formata da Campagnaro e Morisi. Partita da ricordare per Tommaso Allan, affiancato in mediana da Tito Tebaldi, toccherà quota 50 presenze. In terza linea Steyn e Polledri affiancheranno Sergio Parisse sempre più leader nella classifica dei caps all time italiani a quota 140, a una lunghezza di distanza dalla leggenda irlandese O’Driscoll. In seconda linea confermato Federico Ruzza con l’inserimento al suo fianco di un altro ‘centurione’, Alessandro Zanni, che scenderà in campo per la 114/a volta con la maglia dell’Italrugby. In prima linea confermato Luca Bigi con Marco Riccioni a destra e Simone Ferrari a sinistra.