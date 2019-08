(ANSA) – TEL AVIV, 28 AGO – Il judoka israeliano Sagi Muki ha vinto la medaglia d’oro nella categoria 81 kg ai Mondiali in corso alla Nippon Budokan Arena di Tokyo e ‘prova generale’ delle gare dell’Olimpiade 2020. La prima volta di un judoka israeliano sul gradino più alto del podio mondiale ha suscitato emozione in Israele e grande risalto sui media. Il Premier israeliano Benyamin Netanyahu su Twitter ha ringraziato Muki scrivendo che “Israele è orgoglioso di lui”. Muki – che per conquistare l’oro ha sconfitto 6 avversari tra i quali il belga Matthias Casse in finale – nel 2015 e nel 2018 ha vinto anche i campionati europei. Ma la cosa da sottolineare è che nella finale mondiale di Tokyo Sagi Muki ha ‘rischiato’ d’incontrare il campione uscente Saeid Mollaei, che però ha perso in semifinale contro Casse. Il successo del belga ha scongiurato l’eventualità di una finale tra l’iraniano e l’israeliano che al 90% non avrebbe potuto svolgersi per il probabile forfait di Mollaei a causa della situazione politica dei paesi coinvolti.