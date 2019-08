CARACAS – El Gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en invitar a los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para celebrar una “reunión extraordinaria” en la que se hable de los “devastadores incendios” que afectan a varios países de la región, tras un primer rechazo de los países críticos con el régimen de Nicolás Maduro.

Se programó por primera vez este encuentro para el 23 de agosto, con el objetivo de sentar juntos a los ministros de Exteriores de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, los ocho países que conforman la OTCA.

No obstante, el Gobierno de Venezuela denunció el desinterés de países miembros del Grupo de Lima por celebrar dicha reunión.

“En una actitud absolutamente reprochable y mezquina” que varios países estaban anteponiendo su “obsesivo fundamentalismo ecológico” a su “obligación ética y legal”.

Jorge Arreaza ministro de Exteriores venezolano, ha ratificado este martes en Twitter una nueva convocatoria.

“Los gobiernos de la región amazónica deben asumir con ética y responsabilidad la gestión y control del daños de los devastadores incendios”, escribió Arreaza.

Por su parte el presidente de Bolivia Evo Morales, también ha lamentado que no se dé un encuentro urgente de la OTCA. “Ustedes saben que el incendio no sólo es en la Chiquitanía, no sólo es en Bolivia, sino es en toda Sudamérica. Es regional y aquí debería haber una reunión de urgencia y lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta”, indicó.

Reunión sin Maduro

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió este miércoles, 28 de agosto, a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, con quien dijo que coordina un encuentro de líderes de los países de la Amazonía para analizar la situación generada por los incendios.

La reunión, según dijo Bolsonaro en una breve rueda de prensa junto a Piñera, se realizaría el 6 de septiembre en Leticia, una ciudad colombiana situada en los límites de ese país con Brasil y Perú y contaría con la participación de los presidentes de todos los países amazónicos, “excepto el de Venezuela”, Nicolás Maduro.

En la rueda de prensa, Bolsonaro reiteró que solo aceptará la ayuda de 20 millones de dólares ofrecida por el G7 si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se retracta de los “insultos” que, en su opinión, le ha dirigido en medio del embate verbal que mantienen desde que se desataron los incendios en la Amazonia.