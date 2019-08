CARACAS – In un’intervista televisiva l’allenatore venezuelano César Farías (46 anni) ha annunciato che il suo avvocato, Diego Martín Agosti, si riunirà domani con i rappresenti della Federación Boliviana de Fútbol per ultimare gli ultimi dettagli prima di accomodarsi sulla panchina della verde.

“E’ possibile che io diventi il prossimo commissario tecnico della Bolivia, non so se questo sarà uno scoop o no, però in questi giorni hanno cercato di contattarmi, ma non abbiamo ancora parlato. Oggi, posso dire che ci sono stati degli accostamenti e che il mi avvocato viaggerà a La Paz da Buenos Aires” ha dichiarato in un’intervista ad un’emittente televisiva via cavo.

Farías ha ammesso che la cosa principale é avere le idee chiare prima di unirsi in matrimonio con la Federación Boliviana de Fútbol. “Vedo che esistono ancora alcune differenze e oggi è importante mettere le cose nero su bianco per il bene di entrambe le parti”.

Infine, César Farías ha annunciato che se tutto andra per il verso giusto volera in Bolivia per essere presentato ai media locali venerdì.

L’ex selezionatore della Vinotinto ha gia vissuto l’esperienza sulla panchina della nazionale boliviana nel 2018, ma allora lo fece come tecnico ad interim durante otto gare amichevoli.

Lo staff della Federación Boliviana de Fútbol sta lavorando nella logística in vista di due amichevoli: il 4 settembre contro la nazionale Under 23 dell’Argentina a Buenos Aires ed il 10 settembre in Ecuador.

(di Fioravante De Simone)