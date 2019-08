ROMA. – “La Polonia può contare su un grande cambio palla e dovremmo giocarci la partita lì. Credo che la chiave della partita sarà proprio quella, vincerà chi saprà gestire meglio il cambio palla”. Il ct dell’Italia, Davide Mazzanti, presenta così l’ultimo impegno della nazionale nella fase a gironi dell’Europeo femminile di pallavolo, a Lodz contro le squadra di casa.

Le vice campionesse mondiali, già qualificate agli ottavi di finale, con ogni probabilità domani si giocheranno la prima posizione del raggruppamento, e di conseguenza conosceranno il nome del proprio avversario. “Sono molto soddisfatto delle prime quattro partite – ha aggiunto Mazzanti -, stiamo prendendo ritmo e questa è una cosa positiva.

I match che abbiamo giocato servivano soprattutto a questo e oggi il giorno di riposo è ottimo per recuperare sia alcune situazioni fisiche, sia un pochino di energie consumate nelle serate precedenti. Con l’andare avanti dell’Europeo stanno salendo anche le intese – ha proseguito il ct -, era una delle cose che ci eravamo prefissati.

Aver cambiato un po’ il programma di lavoro, a ridosso dell’inizio del torneo, e aver privilegiato nel periodo di preparazione gli allenamenti, rispetto al gioco, ha fatto sì che sfruttassimo le prime gare del girone per trovare sia ritmo, sia le giuste intese”.

In 68 precedenti tra Italia e Polonia, il bilancio è lievemente a sfavore delle azzurre, con 33 vittorie. L’incontro è in programma alle 20.30, con diretta tv su RaiTre e in streaming da DAZN.