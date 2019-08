(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Ajax, Bruges e Slavia Praga sono le ultime tre squadre qualificate per la Champions League 2019/2020: è questo l’esito delle gare di ritorno dei playoff. Domani è previsto il sorteggio dei gironi del torneo che comincerà il 17/18 settembre. Gli olandesi semifinalisti della scorsa edizione hanno eliminato i ciprioti dell’Apoel Nicosia vincendo 2-0 ad Amsterdam con gol di Alvarez e Tadic dopo aver pareggiato 0-0 in trasferta. Il Bruges ha superato la squadra austriaca del Lask imponendosi 2-1 in Belgio dopo la vittoria per 1-0 all’andata a Linz. Infine, lo Slavia Praga ha eliminato il Cluj con una vittoria per 1-0, stesso risultato della scorsa settimana in Romania.