ROMA. – Il mercato si fa frenetico, e ALEXIS SANCHEZ arriva all’Inter esaltando la tifoseria nerazzurra mentre la dirigenza ora prova a convincere anche LLORENTE che ha anche la proposta del Napoli. Lo spagnolo deciderà negli ultimissimi giorni.

Intanto è andato in porto lo scambio BIRAGHI-DALBERT con la Fiorentina. Decisione imminente anche per il difensore centrale della Roma. E’ sempre in piedi il discorso con la Juventus per RUGANI, e se i giallorossi accettassero l’obbligo, e non l’opzione, di riscatto i bianconeri sarebbero disposti a dirottare a Trigoria anche MANDZUKIC.

Per questo è stata messa in stand boy la trattativa per TAISON, brasiliano dello Shakhtar. C’è chi arriva a dire che la Roma potrebbe prendere anche EMRE CAN, ma l’entità dell’ingaggio del tedesco rende improbabile l’operazione.

Prosegue il rebus DEFREL, diviso tra Sassuolo, Cagliari e Sampdoria, mentre OLSEN continua a rifiutare il Cagliari. Il Milan non riesce a convincere l’Atletico Madrid ad abbassare il prezzo per CORREA, così ora guarda anche a GAICH del San Lorenzo.

Il Torino sta stringendo i tempi per LAXALT e si è informato anche su CALHANOGLU. CACERES rimane in Italia, perché ha trovato l’accordo per un anno di contratto con la Fiorentina. Il Lecce cerca rinforzi, e ha chiesto IMBULA allo Stoke City e CERRI al Cagliari.

Capitolo NEYMAR: l’offerta di 170 milioni pagabili in due anni fatta dal Barcellona per riprendersi O Ney potrebbe essere accettata dal Psg, che poi userebbe parte di questi soldi per prendere DYBALA dalla Juve per 70 milioni e DONNARUMMA dal Milan per 60. A Parigi è qualcosa in più di una voce.

La Sampdoria parla con la Spal per concludere lo scambio SALA-VIVIANI. L’argentino DOMINGUEZ del Velez si avvicina al Bologna, mentre per KOUAME è arrivata al Genoa la richiesta del Borussia Dortmund. Brescia e Galatasaray si contendono ZEBALLOS, attaccante uruguayano della Juventud.