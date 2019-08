CARACAS – La nazionale femminile di pallavolo si gioca le ultime carte per qualificarsi ai Giochi Olimpici Tokyo 2020 nel “Campeonato Sudamericano de Voleibol”.

Nel “Coliseo Qhapaq Ñan” dell’Universidad Nacional de Cajamarca, in Perù prenderá il via la XXXIII edizione del Sudamericano. La manifestazione sportiva si estenderà fino al 1° settembre giorno in cui conosceremo le nazionali qualificate per i giochi che si svolgeranno nella terra del sol levante. Il torneo assegnerà quattro posti per le Olimpiadi.

La Vinotinto é stata inserita nel girone A insieme alle blasonate Argentina e Brasile e l’Ecuador, nazionale più abbordabile rispetto alle prime due.

“L’obiettivo é portare a casa uno dei biglietti per Tokyo. Il Brasile ha un posto garantito per i giochi e questo fa sì che la nazionale che chiude al quinto posto può optare per uno dei biglietti alle olimpiadi. Questa situazione ci dà maggiori possibilità” ha dichiarato Jhosvany Chambers, coach cubano che allena il Venezuela.

Nell’altro girone del “Campeonato Sudamericano de Voleibol” ci sono: Bolivia, Colombia, Uruguay e le padrone di casa del Perù.

Nella lista delle convocate spicca il nome di Johenlis Belisario, che ha vinto la distinzione di miglior attaccante nella Liga Venezolana di Voleibol. “Per me é stata una stagione esaltante! Venivo da un campionato deludente con il Deportivo Anzoátegui, anche condizionato dagli infortuni e dalla poca esperienza. Quest’anno ho sfidato le mie ex compagne, anche se siamo state battute ho mostrato che con un poco d’impegno si possono raggiungere grandi obbiettivi”.

Il programma della Vinotinto é il seguente: esordio contro l’Argentina, domani sfida all’Ecuador e chiuderà la fase a gironi contro il Brasile. Durante il fine settimana ci saranno i playoff in base alla posizione di chiusura della fase a gironi.

(di Fioravante De Simone)