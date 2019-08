(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Lo svizzero Roger Federer ha superato il secondo turno dell’Us Open di tennis battendo in quattro set il bosniaco Damir Dzumhur col punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, 6-4, in due ore e 23′ di gioco. Il numero 3 al mondo aveva perso un set, anche allora il primo, pure nel match d’esordio nel quarto slam stagionale, disputato contro l’indiano Sumit Nagal. La pioggia su New York ha costretto gli organizzatori a riprogrammare i match di giornata sui campi che possono essere coperti, con un generale ritardo nello svolgimento del torneo. Sotto un tetto ha giocato, e si è imposta, anche la numero tre del tabellone femminile, la ceca Karolina Pliskova battendo la georgiana Mariam Bolkvadze, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-1, 6-4 in meno di un’ora di gioco. Ha superato il secondo turno anche l’ucraina Elina Svitolina, impostasi con un doppio 6-4 su Venus Williams, vincitrice del torneo nel 2000 e nel 2001.