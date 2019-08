(ANSA) – BOLOGNA, 29 AGO – La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato due quintali di marijuana, arrestando un albanese di 29 anni, trovato in possesso della droga. Una pattuglia del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha individuato un’autovettura nei pressi del casello autostradale di Bologna Fiera che, all’intimazione dell’alt, si è data precipitosamente alla fuga. I finanzieri l’hanno inseguita e fermata dopo alcuni chilometri. Nel controllo i militari hanno trovato, stivate all’interno dell’auto, un centinaio di confezioni di marijuana per un peso di 208 kg: messe sul mercato al dettaglio, avrebbero fruttato oltre 1 milione e 200 mila euro. Lo straniero è stato arrestato e portato in carcere. (ANSA).