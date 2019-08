CARACAS – Este miércoles, Cristian Edin Moreno, gobernador de la provincia ecuatoriana de Carchi, indicó que es irreversible el decreto del Gobierno de su país en el que les exigen a los venezolanos una visa humanitaria para poder ingresar al territorio. Lo dijo en una entrevista que le concedió al canal de televisión colombiano, NTN24.

“Creo que – expresó – en esta parte el decreto ejecutivo 826 una vez entrado en vigencia es irreversible. Los ciudadanos venezolanos que cumplan estas normas serán bienvenidos a Ecuador”.

El abogado señaló que Ecuador no “cederá” y no habrá “marcha atrás” debido a que es un decreto que entró en vigencia este lunes. Resaltó que su país no está “negando ni restringiendo derechos ni libertades”.

“No vamos a ceder a ningún tipo de presiones y amenazas. Más bien estamos con la predisposición de seguir acogiéndolos, pero dentro de los términos y parámetros que el decreto contempla”, explicó el ecuatoriano.

El gobernador de Carchi insistió que aquellos venezolanos que deseen solicitar las visas, deben realizarlo en las oficinas consulares ecuatorianas.

Recordó que el procedimiento no se puede realizar en el Puente Internacional de Rumichaca, que comunica a Colombia y Ecuador, porque es un área de control para que las personas registren su ingreso regular cumpliendo con los parámetros del decreto ejecutivo.

El funcionario resaltó que Ecuador está tratando de garantizar una migración “segura, ordenada y regularizada”. Manifestó que su país debe ser “responsable” con su población y con los migrantes.

“A Ecuador no solo arriban ciudadanos venezolanos, sino colombianos y de todas partes del mundo, y queremos brindar una seguridad a todos quienes están dentro del territorio nacional”, puntualizó Moreno.