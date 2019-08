(ANSA) – BERLINO, 29 AGO – Il premier ungherese Viktor Orban ha scritto “al segretario federale della Lega Nord” Salvini, chiamandolo “caro Matteo”, una lettera in cui afferma fra l’altro: “Posso assicurarti che noi ungheresi non dimenticheremo mai che sei stato il primo leader europeo occidentale a voler fermare il flusso dei migranti illegali in Europa attraverso il Mediterraneo”. Il testo della missiva è stato rilanciato su Twitter da Zoltan Kovacs, un portavoce del primo ministro ungherese.