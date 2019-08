(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Lo spagnolo Jesus Herrada, in 4h43’55”, ha vinto per distacco e alla media di 42 km/h, la 6/a tappa della 74/a Vuelta di Spagna di ciclismo, disputata fra Mora de Rubielos e Ares del Maestrat, su un tracciato lungo 198,9 chilometri. Secondo il belga Dylan Teuns, a 7″, terzo a 21″ l’olandese Dorian Godon. Quarto l’altro olandese Robert Gesink, con lo stesso tempo, quinto a 37″ il francese Bruno Armirail. Primo degli italiani Gianluca Brambilla, ottavo a 47″. Grazie all’azione di oggi, Teuns ha indossato la maglia rossa di leader della classifica generale, sfilandola al colombiano Miguel Angel Lopez, che era tornato a indossarla proprio ieri. Oggi Lopez si è piazzato al 14/o posto, con un ritardo di 5’44” dal vincitore, e si trova terzo in classifica con 1′ di ritardo.