CARACAS – Pochi giorni fa, é trapelato un comunicato della Major League Baseball (MLB) che proibiva ai suoi tesserati la partecipazione alla stagione 2019-2020 della Liga Venezolana de Baseball Profesional. Se questa notizia fosse confermata le otto partecipanti non potranno schierare i loro “bigleaguer”,e così le squadre stanno ricorrendo ai ripari é con molta probabilità schiereranno “peloteros” che militano in leghe independiente degli Usa, Italia, Messico, Giappone e la LNB.

Tra i campioni che i tifosi potranno vedere in azione ci saràá Carlos Zambrano con i Navegantes del Magallanes. “El toro” ha un passato in MLB, dove in 12 stagioni, ha difeso le maglie di Chicago Cubs e Florida Marlins. Attualmente milita nella Circuito Independente dell’American Association dove gioca con i Cicago Hotdogs.

Oltre a Zambrano, il Magallanes potrà schierare pezzi da novanta come: i lanciatori Henderson Álvarez, Félix Doubront, Bruce Rondón, Alex Torres, Pedro Rodríguez ed i ricevitori Jesús Flores e Josmil Pinto.

I campioni in carica, i Cardenales de Lara, avranno in campo: Vicente Campos, Osmer Morales, Felipe Paulino e Carlos Rivero.

I Leones del Caracas, avranno nel loro roster giocatori come: Franklin Morales, José Ascanio, Alejandro Chacin, Ramón Cabrera; Jesús Guzmán e Franklin Gutiérrez.

I Tigres de Aragua con molta probabilità schiereranno peloteros storici come: Freddy García, Guillermo Moscoso, Ronald Belisario, Jean Machi, Ángel Nesbitt, Sergio Escalona, Henry Rodríguez, José Tábata e Yorman Rodríguez.

A Puerto La Cruz, i tifosi dei Caribes potranno ammirare dal vivo i lanciatori: Juan Carlos Gutiérrez, Wilfredo Ledezma, e Joseph Ortiz, senza dimenticari di Niuman Romero, Alexi Amarista, Luis Jiménez, René Reyes ed Oswaldo Arcia.

I Tiburones de La Guaira tenteranno d’interrompere il digiuno di scudetti con “peloteros” come: Jeanmar Gómez, Edgmer Escalona, William Cuevas, Gregory Infante, Héctor Sánchez e infielder Alcides Escobar.

A Maracaibo, per le Águilas del Zulia mostreranno il loro talento sul diamante del Luis Aparicio giocatori del calibro di: Elvis Araujo, Víctor Gárate, César Jiménez, Arcenio León, Yoervis Medina, Gustavo Molina, José Briceño, Álex Romero ed Héctor Giménez. Infine i Bravos avranno nel suo roster il lanciatore Anthony Ortega.

Ma la telenovela della Liga Venezolana de Baseball Profesional continuerà nei prossimi giorni.

(di Fioravante De Simone)