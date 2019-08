CARACAS – Il conto alla rovescia per la palla a due sta per raggiungere lo zero. La Vinotinto fará il suo esordio nel mondiale cinese nella nottata tra venerdí e sabato, il fischio d’inizio é fissato per le 4:00. Ai nastri di partenza la meta della nazionale allenata da Fernando Duró é quella di superare la fase a gironi.

La fase di qualificazione

La vinotinto si é qualificata per la kermesse iridata dopo aver affrontato e battuto nelle qualificazioni: Colombia (85-71 e 73-62); Cile (77-56 e 70-51); Brasile (72-56); Isole Vergini (87-73) e Repubblica Domenicana (79-78). L’unica sconfitta della nazionale allenata dall’argentino Fernando Duró risale a novembre 2017 contro il Brasile in trasferta (72-60).

In questo 2019 per prepararsi al meglio per il mondiale ha partecipato prima ai Giochi Panamericani, poi nella Verona Basket Cup ed infine nell’Atlas Challenge (dove ha chiuso al secondo posto alle spalle della Grecia).

“Abbiamo avuto un’ottima preparazione! Le gare internazionali e i diversi test sono stati fondamentali, sopratutto lo stage in Italia” ha spiegato il coach Duró in un comunicato stampa.

Il programma

La Vinotinto farà il suo esordio nel mondiale cinese sabato 31 agosto alle 4:00 contro la Polonia, poi lunedì alla stessa ora se la vedrà con la Costa d’Avorio, infine chiuderà la sua partecipazione nella fase a gironi mercoledì 4 settembre contro la Cina (palla a due alle 8:00)

La nazionale creola avrà nel roster, i playmaker saranno Heissler Guillent e Gregory Vargas, le guardie tiratrici Jhornan Zamora, Dwight Lewis, José Vargas, Pedro Choruio e Anthony Pérez. Le ale piccole Miguel Ruiz, Néstor Colmenares, Luis Bethelmy e Michael Carrera, infine il pivot sarà Windi Graterol.

Dal 31 agosto al 5 settembre si svolgerà la prima fase a gruppi con le prime due che passano al turno successivo. Qui inizierà la seconda fase a gironi (6-9 settembre) che metterà di fronte le promosse dei vari raggruppamenti. Le migliori due di ogni girone accedono alle gare a eliminazione diretta: i quarti sono in programma il 10 e 11 settembre, le semifinali il 13 e le finali il 15 a Pechino.

(di Fioravante De Simone)