(ANSA) – ROMA, 29 AGO – L’avvio show dei leader Matthias Schwab e Mike-Lorenzo Vera. E poi l’exploit di Lorenzo Gagli, la buona prova di Tommy Fleetwood e degli azzurri Guido Migliozzi e Nino Bertasio, anche loro davanti al campione della FedEx Cup Rory McIlroy. L’Omega European Masters di golf, una delle grandi classiche del massimo circuito continentale, inizia all’insegna dello spettacolo. A Crans Montana, in Svizzera, l’austriaco Schwab e il francese Vera con un parziale di 63 (-7) condividono la vetta della classifica con un colpo di vantaggio sull’azzurro Gagli, sul finlandese Mikko Khoronen e sullo svedese Sebastian Soderberg, 3/i con 64 (-6). Tre birdie, 2 eagle e un bogey per il fiorentino, già vincitore della Pro Am d’apertura del torneo. Buona prova anche per Fleetwood e Migliozzi, sesti con 65 (-5). Dopo il ritiro nello Scandinavian Invitation è arrivata la reazione di Bertasio, 12/o come Sergio Garcia. Mentre McIlroy, reduce dal trionfo nel Tour Championship, è 23/o (67, -3) al fianco, tra gli altri,di Renato Paratore.