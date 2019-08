CARACAS – La nazionale femminile Vinotinto di baseball ha timbrato il suo biglietto per il mondiale che si svolgerà nel 2020 in Cina Taipei. Le venezuelane si sono qualificate dopo aver chiuso al secondo posto il Premondiale Panamericano che si é svolto ad Aguascalientes in Messico.

La vinotinto é stata battuta 8-5 nella finale per il titolo dagli Stati Uniti d’America.

Nel roster di Carlos Torres, manager della vinotinto c’erano: Yakari Montilla, Jairimar Pulido, Anyileiby Silva, Yusneiby Acacio, Migreily Angulo, Skishna Arciniega, Judelys García, Esquia Rengel, Leonela Reyes, Linibeth Aguilarte, Orianny Hernández, Angélica Ledezma, Mari Rodríguez, Patricia Segovia, Kisbel Viscaya, Sor Brito, Yohelis Colina, Ana González, Maigleth Torres e Frandelis García.

All’evento, che ha avuto come scenari il “Parque de Béisbol Alberto Romo Chávez” ed il “Deportivo Ferrocarrilero”, hanno partecipato Canada, Cuba, Stati Uniti, Nicaragua, Porto Rico, Republica Domenicana, Messico e Venezuela.

(di Fioravante De Simone)