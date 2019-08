ROMA. – E’ stata una giornata di annunci in Formula 1 quella della vigilia del ritorno in pista per il Gp del Belgio a Spa, tra la conferma di Valtteri Bottas alla Mercedes, l’ingaggio di Esteban Ocon alla Renault e lo svelamento del calendario 2020, che prevede un numero record di 22 Gran Premi.

Come da tradizione, il mercato piloti entra nel vivo a fine agosto e oggi sono andate al loro posto due importanti caselle, in primis quella molto appetita nel team dominatore delle ultime stagioni.

Dopo molte valutazioni. Alla Mercedes si è preferito puntare sulla continuità, confermando per la quarta stagione il finlandese a fianco di Lewis Hamilton. É un premio alla fedeltà e ai punti importanti portati in questi anni alla causa del mondiale costruttori, ma Bottas, dopo la fiammata a inizio stagione che aveva fatto sognare i suoi tifosi, ha rimandato alla prossima le aspirazioni mondiali che un cambio di volante non gli avrebbe di certo promesso.

Resta deluso il talentino francese Ocon, che come collaudatore e terzo pilota Mercedes in questa stagione aveva orecchiato più di un discorso in suo favore. Due anni di contratto alla Renault a fianco di un lottatore non sono comunque da buttare e se saprà giocare bene le sue carte avrà modo di conquistare un posto in un top team.

Dovrà cercarsi un altro team il tedesco Nico Huelkenberg, che sembra peraltro già molto vicino alla Haas. A Spa comincia l’avventura dell’anglo thailandese Alexander Albon alla Red Bull. La promozione dalla Toro Rosso, nel giro di valzer con il deludente Pierre Gasly, è un’occasione unica ma anche rischiosa, visti i precedenti di Kvyat e dello stesso francese.

Ocon esordirà invece sulla Renault il 15 marzo prossimo, quando scatterà il Mondiale 2020, che si annuncia come il più lungo di sempre con 22 gare in totale, uno in più rispetto a quella in corso.

Compare per la prima volta il Gp del Vietnam, ad Hanoi, c’è un ritorno dopo qualche decennio del Gp d’Olanda, a Zandvoort, mentre verrà di nuovo a mancare uno storico appuntamento come il Gp di Germania.

La stagione si concluderà il 29 novembre ad Abu Dhabi. Nel calendario diramato, il Gp d’Italia a Monza compare con un asterisco, a significare che non c’è ancora un contratto in essere ma l’accordo per un prolungamento sta per essere chiuso. Il calendario definitivo sarà approvato dal Consiglio della Fia il 4 ottobre.