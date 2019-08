(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Tragedia in casa di Luis Enrique, dimessosi a giugno dall’incarico di ct della Spagna. L’ex tecnico di Roma e Barcellona ha infatti reso noto con una nota postata sui social che sua figlia Xana, di 9 anni, è morta in seguito a osteosarcoma, di cui era malata da cinque mesi. Il 26 marzo scorso Luis Enrique aveva abbandonato all’improvviso il ritiro della ‘Roja’ che si stava preparando una partita contro Malta, poi a giugno, senza fornire spiegazioni, aveva fatto sapere di rinunciare all’incarico. Nel messaggio di oggi Luis Enrique, dopo aver ringraziato “per la discrezione e la comprensione” ringrazia “i medici, gli infermieri, il personale e i volontari degli ospedali Sant Joan de Deu e Sant Pau”. “Ci mancherai molto – conclude lo struggente messaggio – ma ti ricorderemo per sempre con la speranza che un giorni ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guiderà la nostra famiglia. Riposa in pace Xanita”.