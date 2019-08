(ANSA) – NEW YORK, 29 AGO – E’ un “super Thursday” a tinte tricolori a Flushing Meadows. Con due azzurri già qualificati per il terzo turno dello Slam statunitense. Prima volta al terzo turno degli US Open per Matteo Berrettini: il 23enne romano, numero 25 del ranking mondiale, alla seconda presenza nel tabellone principale (dodici mesi fa fu eliminato all’esordio), dopo il successo in quattro set sul francese Richard Gasquet, si è imposto per 7-5 7-6 4-6 6-1, in poco meno di tre ore di gioco, sull’australiano Jordan Thompson, numero 55 Atp. Terza volta (in otto partecipazioni), invece, per Paolo Lorenzi. Il senese, n.135 del ranking mondiale – ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait per infortunio al ginocchio del sudafricano Kevin Anderson – si è aggiudicato un’altra ‘maratona’ imponendosi per 7-6 6-7 7-6 3-6 6-3, in 4 ore e 47 minuti di gioco, sul ventenne serbo Miomir Kecmanovic.