(ANSA) – SAN PAOLO, 30 AGO – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha rivelato che si è messo in contatto con i paesi interessati per valutare la possibilità di una riunione, da tenersi durante la prossima Assemblea Generale Onu, dedicata all’Amazzonia, dove “la situazione – ha detto – è molto seria”. In dichiarazioni a margine di una conferenza Onu a Yokohama, riprese dalla stampa brasiliana, Guterres ha detto che “chiediamo con urgenza che siano assegnate le risorse necessarie” per combattere gli incendi e “abbiamo preso contatto con i paesi per una possibile riunione dedicata agli aiuti per l’Amazzonia durante l’Assemblea Generale” . “Penso che la comunità internazionale deve mobilizzarsi in modo deciso per appoggiare i paesi dell’Amazzonia, con l’obiettivo di spegnere gli incendi al più presto, e poi lanciare una politica completa di reforestazione”, ha spiegato il segretario Onu.(ANSA).