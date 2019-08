(ANSA) – PIACENZA, 30 AGO – Sono riprese all’alba di stamattina le ricerche di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, la coppia di 45 e 28 anni scomparsa misteriosamente domenica scorsa vicino a Carpaneto, in provincia di Piacenza. Le squadre di vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile con le unità cinofile hanno iniziato a battere ancora i boschi e le zone impervie dove si sospetta che l’operaio possa aver costruito di recente una sorta di ‘bunker’ nascondiglio. I carabinieri, che indagano sulla vita privata dei due, stanno cercando di ricostruire con maggiore precisione gli ultimi movimenti dell’uomo a bordo della sua auto, poi abbandonata davanti a casa domenica sera e ora nelle mani del Ris. Nella tarda mattinata è previsto un vertice in Prefettura a Piacenza per fare il punto della situazione sulle operazioni di ricerca.(ANSA).