(ANSA) – BORDIGHERA (IMPERIA), 30 AGO – Centinaia di libri sono stati gettati in un cassonetto della raccolta differenziata della carta, dall’istituto delle scuole elementari e medie di via Pelloux, a Bordighera. Il gesto, che secondo quanto appreso è stato fatto a causa dell”ingombro’ provocato dai libri ha sollevato un caso a Bordighera, scatenato dal consigliere comunale Marco Farotto. “Stamattina ho parcheggiato vicino alla scuola – ha detto Farotto – ed ho visto una montagna di libri, tra cui molti nuovi, in un cassonetto. C’era la gente che passava e si serviva. E’ davvero assurdo, sono senza parole”. (ANSA).