(ANSA) – MILANO, 30 AGO – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia per truffa dopo essere riuscito a portar via un diamante da 52mila euro alla gioielleria Scavia in via della Spiga, nel cuore del quadrilatero della moda di Milano. Il raggiro è iniziato alcuni giorni fa con una chiamata al negozio. Il presunto cliente ha preso appuntamento per le 11 di ieri e si è presentato come emissario, ha consegnato un assegno da 52mila euro e ha atteso alcuni minuti per consentire al dipendente incaricato degli incassi di portarlo alla vicina banca per verificarne l’autenticità. Il direttore della filiale ha chiamato la sede del credito cooperativo che aveva emesso l’assegno (il numero appariva anche su Internet) e un responsabile ha confermato la validità. A quel punto il cliente è stato libero di andar via con la pietra. Il bancario, però, ha ritelefonato, stavolta scegliendo il numero del centralino, e ha scoperto la truffa. L’ipotesi è che un complice del truffatore sia riuscito a intercettare la linea reale della banca.