(ANSA) – MIAMI, 30 AGO – Gli stati americani di Georgia e Florida hanno dichiarato lo stato di emergenza in previsione dell’arrivo dell’uragano Dorian sulla costa orientale degli Stati Uniti. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza, così da avere la possibilità di ricevere più carburante e chiamare la Guardia Nazionale. Il governatore repubblicano della Georgia Brian Kemp ha firmato un ordine esecutivo che libera risorse statali per la risposta alle emergenze per 12 contee più vicine alla costa dello stato. Il National Hurricane Center ha dichiarato che è previsto che la tempesta di categoria 2 si rafforzi fino a raggiungere una categoria 4 potenzialmente catastrofica, con venti a oltre 200 chilometri orari. La previsione è che la tempesta colpisca gli Stati Uniti lunedì, da qualche parte tra le Florida Keys e il sud della Georgia.