(ANSA) – GROSSETO, 30 AGO – Due bambini, di 5 e 11 anni, sono caduti da una finestra da un’altezza di 5 metri a Capalbio (Grosseto). Pare che i due piccoli stessero giocando in un appartamento in località Vado Piano quando sono precipitati sotto. I due sono stati trasferiti al Meyer di Firenze con l’elisoccorso: secondo prime informazioni la bimba avrebbe la clavicola fratturata mentre il bimbo un trauma cranico. Entrambi non risultano in pericolo di vita. Appena il 19 agosto scorso un altro bambino, un inglese di 2 anni in vacanza coi genitori, è caduto da una finestra dall’altezza di 6 metri, da cui si era sporto, mentre i familiari dormivano in un agriturismo di Montespertoli (Firenze) e venne anche lui portato d’urgenza al Meyer.