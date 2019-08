CARACAS – Este viernes, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tildó como “duras” y muy “amplias” las sanciones económicas decididas por Estados Unidos contra Venezuela el pasado 05 de agosto.

Lo dijo en una entrevista exclusiva que le concedió a la agencia de noticias, EFE. Las declaraciones de la Bachelet coincidieron con el primer aniversario de su mandato en las Naciones Unidas. Indicó que si Estados Unidos incrementa el endurecimiento de las medidas puede haber un aumento significativo del éxodo venezolano.

“Si se endurecen aún más lo único que cabe esperar, lamentablemente, es una mayor migración porque se va a exacerbar la pobreza”, expresó la Alta Comisionada.

Al ser preguntada sobre los contactos que ha tenido EEUU con el Estado venezolano, la es presidente chilena respondió que los “gobiernos siempre deben estar abiertos a conversar con otros para ver cómo avanzar”.

Aseguró que esos encuentros serian muy apropiados para debatir las sanciones económicas y su impacto en el país petrolero.

No obstante, manifestó que esos encuentros no deben sustituir al proceso de diálogo que mantiene el Gobierno y la oposición, que hasta los momentos no han dado los resultados deseados y esperados por los venezolanos.

“Creo que siempre es necesario hacer todo: Dialogar con la oposición y generar todos los escenarios posibles que sean aceptables para las dos partes”, manifestó.

La expresidente de Chile afirmó que es “bueno” que los gobiernos conversen ya sea de forma “oficial o informalmente” porque está convencida de que lo único que no hay que realizar es “cortar puentes”.

Sobre las conclusiones que sacó de la visita que realizó el pasado julio a Venezuela y que generó gran expectativa, la alta comisionada aseguró que su resultado fue “positivo”

“Primero porque se abrieron espacios dado que la Oficina del Alto Comisionado nunca había estado en Venezuela y hubo la oportunidad de estar dos semanas en marzo (una misión de avanzada) y luego mi visita en julio”, puntualizó la funcionaria.