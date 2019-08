(ANSA) – PECHINO, 30 AGO – Altre due deputati pro-democrazia sono stati arrestati in tarda serata a Hong Kong: lo ha reso noto il Civic Party, portando a tre il numero dei rappresentanti del Parlamento locale finiti nella custodia della polizia. Au Nok-hin e Jeremy Tam, infatti, sono stati arrestati per il sospetto di ostruzione all’attività della polizia: Au in particolare è stato accusato di aver assalito un agente, nel resoconto dei media locali. In tarda mattinata è stata la volta di Cheng Chung-tai, del Civic Passion party.