ROMA. Dal premier spagnolo Pedro Sanchez al Barcellona, dal Real alla federcalcio spagnola, da Nadal alla Roma e a tanti club, da Francesco Totti a Cristiano Ronaldo e Neymar fino a Diego Maradona, é un’ondata di commozione, abbracci, solidarietà a Luis Enrique che ieri ha annunciato la morte della figlioletta di 9 anni Xana.

“Senza parole, Luis. Un forte abbraccio per tutta la tua famiglia” le parole dell’ex pibe de oro che ha anche postato una foto dell’ex tecnico con la figlioletta.

Non si contano i messaggi nella rete. Il dramma di Luis Enrique e della sua famiglia lascia sgomenti e sotto choc: innumerevoli i messaggi di cordoglio giunti via social, non solo dal mondo del calcio e dello sport. Nel fine settimana, la federcalcio spagnola ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi, ed ha annullato stamani la conferenza stampa del ct

Roberto Moreno e di quello dell’Under 21 Luis de la Fuente. La Rfef chiederà all’Uefa di mantenere questo minuto di silenzio nelle prossime partite delle ‘furie rosse’ contro la Romania ele Isole Faroe.

Da Leo Messi alla presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dal ministro dello sport e della cultura spagnolo José Guirao, la rete è un susseguirsi di messaggi di cordoglio.

Alcuni dei suoi allievi come Gerard Piqué, Javier Mascherano o più recentemente Sergio Ramos nella selezione hanno anche postati messaggi di cordoglio. Ma non solo il calcio si è stretto intorno alla famiglia Martinez: da Rafael Nadal a Marc Marquez a Pau Gasol.

I funerali della piccola Xana, ha fatto sapere la federcalcio spagnola, per volontà di Luis Enrique e della moglie, si svolgeranno in forma strettamente privata, proseguendo sulla linea della riservatezza.