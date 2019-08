(ANSA) – ROMA, 30 AGO – E’ un Francesco Totti a tutto campo quello ai microfoni di Rai Sport alla vigilia del derby di Roma, il primo da quando l’ex n.10 ha lasciato anche i panni da dirigente del club giallorosso. ”La Roma? Non ne devo parlare, devo guardare e basta, guardo, scruto, ascolto e mi fa strano non essere lì – assicura Totti – sicuramente la squadra va rinforzata, Manolas è uno dei centrali più forti d’Europa, adesso con Koulibaly sarà difficile passare lì dietro”. Il derby? ”Potrei essere presente, questa volta la Lazio è favorita ma di solito la favorita perde sempre”. Kean e Zaniolo non sono stati chiamati dal ct Mancini in Nazionale dopo i passi falsi comportamentali in Under 21: ”prima di tutto viene rispetto per il gruppo poi vengono i giocatori. Perciò siamo dalla sua parte. Zaniolo deve rimanere con i piedi per terra, è un buon giocatore ma deve dimostrare tanto perché non bastano 5-6 partite per essere un top player. Deve fare la differenza e la farà sicuramente”.