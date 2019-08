(ANSA) – NEW YORK, 30 AGO – “Signor Presidente, non lavoriamo per lei”. Fox News risponde a Donald Trump che da alcune settimane ha incluso il suo network preferito nella sua battaglia contro i media. “Non lavoro per lei – commenta l’anchor Neil Cavuto -, il mio lavoro è coprire il suo lavoro, non adularla o stroncarla. Il mio lavoro è parlare di lei”. In un tweet Trump aveva scritto: “Non voglio vincere per me stesso, voglio solo vincere per il popolo. Fox News sta deludendo milioni di persone fantastiche. Dobbiamo cominciare a cercare un altro network. Fox non sta lavorando più per noi”. Cavuto ha aggiunto che il presidente non ama la stampa negativa nei suoi confronti o le critiche. “Lei è il presidente – continua il giornalista -, fa parte del lavoro così come controllare ciò che lei dice o fa è parte del mio lavoro”.