(ANSA) – NEW YORK, 30 AGO – Le presunte menti dietro gli attentati terroristici dell’11 settembre andranno alla sbarra nel 2021. Secondo quanto scrive il New York Times, a deciderlo un giudice militare. Il processo inizierà con la scelta dei giurati a Camp Justice nel carcere militare di massima sicurezza a Guantanamo sull’isola di Cuba. Sotto processo Khalid Shaikh Mohammed e altri quattro presunti attentatori considerati responsabili degli attacchi che uccisero quasi tremila persone tra New York, Washington e la Pennsylvania l’11 settembre del 2001.