CARACAS – Elías Matta diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), dio a conocer las cifras que demuestran el fracaso del modelo económico del gobierno de Maduro, lo que calificó como “El gran fracaso rojo”.

El también coordinador político de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN indicó que el país ha tenido una caída del producto interno bruto de 70 % en los últimos 6 años, a consecuencia de las políticas económicas implementadas por Maduro y la ineficiencia de su administración.

“En el último año, tuvimos una inflación acumulada de 264.872%, esto no le ha pasado ni siquiera a Siria que está en una guerra abierta. En economía las decisiones no se pueden tomar aisladas; estos señores ni un ministro de Finanzas tienen o es invisible. Por eso a la gente no le alcanza la plata para nada, un cartón de huevos vale 60 mil bolívares”, subrayó.

En cuanto a la reconversión monetaria afirmó que no sirvió para mejorar la situación económica del país, “En 2008 con la primera reconversión monetaria el salario mínimo era de 1.121 bolívares fuertes, el dólar paralelo en ese momento era de 5.35 los trabajadores ganaban 210 dólares, mientras que este año, ganan 3,94 dólares”.

Matta aseveró que “a pesar de eliminar los ochos ceros al bolívar, la reconversión monetaria pulverizó el ingreso de los trabajadores”.

Indicó que Maduro endeudó a Venezuela llevándola a un default con un riesgo-país de 11.666 puntos, “además ya han comenzado a dejar de pagar parte de la deuda, para la fecha hay 11.170 millones de dólares en default”.

El diputado también mencionó la ruina de la industria petrolera y declaró que en diciembre de 1998 PDVSA producía 3 millones 329 mil barriles, “hoy el último informe de la OPEP publicado en agosto con cifras del mes de julio, estamos produciendo apenas 742 mil barriles, dejamos de producir dos millones 587 mil barriles diarios, a un precio de 55 dólares el barril de hoy multiplicado por 365 días, Venezuela dejó de percibir en un año 52 mil millones de dólares”, agregó.

Matta sugirió reformar la ley del Banco Central de Venezuela (BCV) y darle autonomía su directiva para así detener el financiamiento a las empresas públicas, y dejar de emitir dinero de la nada, “proponemos también una ayuda de 30 dólares o su equivalente al cambio para los sectores menos beneficiados y la fijación de un salario en 60 dólares para todos los ciudadanos”, puntualizó.