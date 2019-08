CARACAS – L’ultima volta che Caracas e Zulia si sono affrontati sul campo dello stadio Olímpico é stato il 3 giugno, in una gara valevole per i play off, quel giorno ad esultare sono stati i lagunari grazie alla vittoria 1-2 con una doppietta di Velásquez. Il momentaneo vantaggio dei capitolini era stato griffato da Arrieta. Questo risultato frantumava i sogni di gloria del Caracas.

Per questo motivo, nella sfida di domenica, i ragazzi di Noel Sanvicente si presenteranno con il dente avvelenato. Lo dimostrano le dichiarazioni di Robert Hernandez. “Lo Zulia é un avversario agguerrito, gioca molto bene e lo ha dimostrato nei play off. Noi abbiamo il dente avvelenato con loro e all’Olímpico cercheremo di conquistare i tre punti”.

Il Caracas nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 0-0 in casa del Trujillanos. La partita è stata dominata dai rojos del Ávila, che hanno avuto sempre il pallino del gioco ma non sono riusciti a sbloccare la gara. Dal canto suo, lo Zulia ha perso 3-0 contro il Metropolitanos proprio sul campo dell’Olímpico e nella partita di recupero contro l’Academia Puerto Cabello ha pareggiato 3-3.

I precedenti ci dicono che queste due formazioni si sono affrontate in 27 occasioni con 13 vittorie capitoline e 11 lagunari. In tre occasioni hanno pareggiato.

L’altra sfida che promette scintille è quella che metterà a confronto Estudiantes de Mérida e Trujillanos. Gli accademici dopo un Torneo Apertura da favola, stanno vivendo un Clausura assai deludente con uno score di 2 pareggi e 4 sconfitte. Mentre il Trujillanos, aveva iniziato il semestre con tre vittorie: 3-1 contro il Táchira, 0-1 con l’Aragua e 2-0 con il Puerto Cabello. Poi la squadra si é smarrita ottenendo due sconfitte ed un pari (0-0 contro il Caracas la scorsa settimana).

Questa sorta di “clásico andino” é andato in scena in 40 occasioni con un bilancio di 16 vittorie per il Trujillanos e 15 per l’Estudiantes. Il segno “X” è stato presente in 9 occasioni.

La giornata si completerà con: Atlético Venezuela – Zamora (domenica alle 16:00, stadio Hermanos Ghersi), Estudiantes de Caracas – Deportivo Lara (domani alle 16:00 a Maracay), Carabobo – Llaneros (domani alle 16:00 a Guanare), Portuguesa – Deportivo La Guaira (domani alle 16:00, stadio José Antonio Páez), Lala – Metropolitanos (domenica alle 16:00, stadio Cachamay), Monagas – Academia Puerto Cabello (domenica alle 16:00 a Maturín) e Mineros – Aragua (domani alle 16:00 a Puerto Ordaz).

(di Fioravante De Simone)