(ANSA) – NEW YORK, 30 AGO – Sono in tutto nove le proprietà di Donald Trump in Florida che potrebbero essere in qualche modo colpite dall’uragano Dorian. Oltre a Mar-a-Lago e al resort Doral, a rischio di sono: le Trump Towers e la Trump Grande di Sunny Isles Beach, i golf club di Jupiter e West Palm beach, il Trump Hollywood di Hollywood Beach e due residenze private a West Palm Beach.