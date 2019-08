(ANSA) – ROMA, 30 AGO – La Roma ha annunciato di aver acquistato dal Manchester United a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. “Siamo contenti di aver portato alla Roma un calciatore con l’esperienza internazionale di Smalling – ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi – Siamo certi che sarà utile alla crescita della squadra e a quella dei ragazzi che si confronteranno con lui”. Il centrale inglese vanta 323 presenze totali con la maglia dei Red Devils, con i quali ha giocato per nove stagioni consecutive. In giallorosso indosserà la maglia numero 6. “Sono molto contento di essere qui e lo sono stato non appena ho saputo dell’interesse della Roma e della possibilità di fare un’esperienza con una grande squadra, con grandi ambizioni”, ha dichiarato il difensore inglese. “Era quello di cui avevo bisogno e sono fortunato a essere qui”.