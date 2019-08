ROMA.- Segnali di risveglio per la Ferrari nel tempio della velocità. Nel giorno delle prime prove libere a Spa-Francorchamps, che segnano il ritorno in pista della Formula 1 dopo la lunga pausa estiva, le Rosse si prendono la scena in vista del Gran Premio del Belgio risultando le più veloci ditutti sia al mattino che al pomeriggio.

Il più rapido dei ferraristi alla fine è Charles Leclerc griffando il suo venerdì da primo della classe con un 1’44”123. Dietro al monegasco si piazza Sebastian Vettel e poi le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Stelle d’Argento che nella seconda sessione hanno mostrato un ottimo passo gara migliorando rispetto alla prima sessione durante la quale erano finiste dietro anche alle Red Bull di Max Verstappen e della new-entry anglo-thailandese Alexander Albon.

Il Circus torna così in pista con le Rosse protagoniste e con il campione del mondo Hamilton che lancia l’allarme per la super velocità delle Rosse in rettilineo: “Dopo ulteriori cambiamenti, abbiamo modificato il set-up nelle libere 2. Le sensazioni sono state decisamente migliori, ma c’è ancora del lavoro da fare.

Non so i distacchi, ma la Ferrari – sottolinea il pilota inglese sembrano piuttosto veloci, quasi un secondo più rapide rispetto a noi sul rettilineo che porta in Curva 5. È piuttosto impressionante, guadagnano molto nel primo settore, non c’è molto che possiamo fare per recuperare questo divario”.

Da parte sua Vettel non si è esaltato più di tanto per il buon ritorno in pista delle Ferrari: ”È venerdì e abbiamo già visto una situazione simile in altri venerdì. La cosa più importante è mettere le scarpe giuste alla nostra Ferrari per domenica.

Chiaramente la Mercedes potrà lottare per la pole in qualifica”, ha osservato il tedesco. Come ho detto – conclude il pilota tedesco della scuderia di Maranello – non è la prima volta che la Ferrari è competitiva. Probabilmente sabato mattina sarà altrettanto buono e poi vedremo cosa accadrà sabato pomeriggio. Non do niente per scontato”.

Il weekend di Spa è cominciato all’insegna delle ufficialità per quanto concerne il mercato piloti. Valtteri Bottas ha messo il sicuro il sedile in Mercedes anche per il 2020, Esteban Ocon invece ha la certezza di correre con la Renault nel prossimo biennio, mentre Sergio Perez ha confermato nel pomeriggio la sua permanenza in Racing Point addirittura fino al 2022.