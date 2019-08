(ANSA) – OLBIA, 31 AGO – Sono entrati nell’area marina protetta di Tavolara con una barca di 14 metri e sono rimasti incagliati in una secca. Sette persone sono state soccorse dalla Guardia costiera di Olbia. L’imbarcazione battente bandiera tedesca, si è arenata nello specchio d’acqua compreso tra punta Don Diego e l’Isolotto Rosso. Ricevuta la richiesta di soccorso, la Capitaneria ha inviato sul posto la motovedetta Cp 894, che ha preso a bordo i sette diportisti. Una unità specializzata ha poi disincagliato la barca. Nessun problema di inquinamento per l’area marina protetta: il natante non ha perso neanche una goccia di combustibile.