(ANSA) – NUORO, 31 AGO – Una nuova piantagione di marijuana è stata scoperta nelle campagne di Orgosolo dalla Squadra Mobile di Nuoro e dal commissariato del paese: 250 piante alte dai 110 ai 130 centimetri, che avrebbero prodotto circa 100 chili di droga per un valore sul mercato di un milione di euro. Nell’operazione gli agenti hanno arrestato un 19enne del posto, incensurato, per il reato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Dopo aver scoperto la piantagione, dotata di un sofisticato sistema di irrigazione, la Polizia ha messo a punto un servizio di appostamento per risalire ai coltivatori: il 19enne è stato pedinato durante la notte mentre percorreva una strada sterrata che conduce alla provinciale 22, vicino al bivio di Galanoli, e sorpreso mentre era intento a curarsi della piantagione.