(ANSA) – PERUGIA, 31 AGO – “Dall’Umbria bisogna dare un colpo alle aspirazioni di chi voleva minare gli istituti democratici e che Matteo Salvini avrebbe voluto fare con la richiesta di voto immediato”: per il commissario del Pd umbro Walter Verini le elezioni regionali del 27 ottobre saranno quindi “un test nazionale”. Verini, durante la riunione dell’Organismo dirigente del Partito democratico in Umbria, ha commentato le dichiarazioni dell’ex ministro degli interni. “Quando Salvini vuole fare un test nazionale delle nostre elezioni regionali – ha detto Verini – questo accresce le nostre responsabilità e la consapevolezza della posta in gioco”. “Per questo motivo – ha aggiunto – serve il contributo di tutti, mondo civico e sociale, forze di centrosinistra e moderate”. (ANSA).