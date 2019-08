(ANSA) – MONTEFALCO (PERUGIA), 31 AGO – Sono accusati di avere dato vita in un terreno vicino alla loro abitazione ad un “vera e propria azienda” dedita alla coltivazione, essicazione e spaccio di Cannabis indica: per questo padre e due figli, di 67, 34 e 18 anni, sono stati arrestati mentre la madre, 57, è stata denunciata a piede libero dai carabinieri. E’ successo in una frazione di Montefalco. I militari della locale stazione e quelli della compagnia di Foligno, con il supporto di unità cinofile, hanno rinvenuto – riferisce l’Arma – 590 piante di Cannabis Indica ancora interrate nel campo che i proprietari avevano recintato e ben coperto con teloni per eludere ogni attenzione. Nella loro abitazione sono state poi sequestrate 108 piante già raccolte e custodite in una rimessa per l’essicazione nonché lampade ultraviolette utilizzate per il pre-trattamento dei semi della cannabis. Sequestrato anche hascisc già confezionato per lo spaccio. (ANSA).