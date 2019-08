(ANSA) – NUORO, 31 AGO – Assalto a un portavalori della Vigilpol questa mattina sulla provinciale 38 Dorgali-Iloghe, in direzione di Dorgali. Durante l’azione il commando avrebbe anche sparato alcuni colpi di arma da fuoco, che fortunatamente non sono andati a segno. La rapina è fallita: i banditi non sono riusciti a prendere i soldi all’interno del blindato e si sono allontanati precipitosamente. Sul posto gli uomini della Squadra mobile di Nuoro e del commissariato di Dorgali.