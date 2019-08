(ANSA) – ROMA, 31 AGO – La prima sarà tutta della Ferrari domani nel Gran premio del Belgio, 13/a prova del Mondiale di Formula 1. Sarà Charles Leclerc (1’42″519) a partire in pole position, secondo tempo per Sebastian Vettel (+0″748), poi il leader del mondiale e iridato in carica, il britannico Lewis Hamilton (+0″763) con la Mercedes.