(ANSA) – ROMA, 31 AGO – “Sto seguendo con molta attenzione quanto sta accadendo da qualche giorno nel carcere umbro di Perugia Capanne. Una situazione delicata che ha avuto il suo momento di massima tensione ieri e che, grazie all’abnegazione e alla professionalità della Polizia penitenziaria in servizio nell’istituto, pare essere stato superato già in serata”. Così il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, dopo i disordini avvenuti negli ultimi giorni nell’istituto di pena. “Nelle prossime ore – continua il ministro della Giustizia- partiranno i trasferimenti disposti dal Dipartimento amministrazione penitenziaria per motivi di sicurezza per 19 detenuti individuati come i più facinorosi, che saranno spostati in altri istituti extra-distretto. Ringrazio per questo, oltre la Polizia penitenziaria, il capo del Dap e la vice, intervenuti in prima persona, e tutti quanti, sia al Provveditorato sia in Istituto, si sono adoperati senza risparmio in questi ultimi giorni”, conclude Bonafede.