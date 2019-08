(ANSA) – ROMA, 31 AGO – In Svizzera è tutta da vivere la volata finale dell’Omega European Masters. A Crans Montana ancora ribaltoni, prodezze e colpi di scena. Azzurri protagonisti con Lorenzo Gagli e Renato Paratore, autore di una hole in one show. Nel torneo del massimo circuito continentale l’argentino Andres Romero con 196 (-14) è volato al comando della classifica con un colpo di vantaggio sull’australiano Wade Ormsby, secondo con 197 (-13). Mentre Gavin Green e Tommy Fleetwood condividono la terza posizione con 198 (-12). Sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70) nuova buona prova per Gagli, 5/o (199, -11) al fianco, tra gli altri, di Rory McIlroy, numero 2 mondiale, mentre Paratore è 9/o (200, -10) come Garcia. Bella la gara del capitolino, impeccabile nelle prime quindici buche con l’ace show alla 13. Nel finale di round due bogey per il player romano, comunque all’interno della Top 10 e con chance di giocarsi le proprie carte nell’ultima manche. Positivo pure lo score di Nino Bertasio, 13/o con 201 (-9).