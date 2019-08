(ANSA) – CAGLIARI, 31 AGO – Un tempo si personalizzavano e rendevano uniche solo moto e auto: emblematiche le immagini dei truccatissimi bolidi della gara del film Grease con le vetture piene di fulmini, fiamme e vistosi accessori. Una passione che in questi ultimi anni è esplosa, e non solo oltreoceano. Ora si fa anche con le bici. E davvero si può fare di tutto: dalla creazione di un prodotto partendo da zero, al recupero di versioni anni Ottanta come la Bmx, tanto amate dai papà di oggi quando erano piccoli. Roba che i ragazzini hanno magari ritrovato nella cantina dei nonni. Tanta cura delle esigenze particolari: come ad esempio la realizzazione di un triciclo in legno con vano in legno per trasportare e vendere i prodotti dell’orto. Era un’esigenza in linea con l’etica degli agricoltori: soddisfatta. Il mezzo ecologico che porta frutta e verdure è una delle tante creazioni nate e realizzata ad Assemini, in provincia di Cagliari, da Sardinia hot bikes, il primo Custom Bicycle GarageShop in Sardegna. Che, in poche parole, è una specie di paradiso per gli appassionati di ruote e pedali. Non c’e sfida impossibile. E sono le prime parole del sito. “Creiamo su commissione modelli unici per ogni cliente e per ogni esigenza, dalla classica Chopper alle bici da lavoro, dai Cruiser da mare ai modelli vintage”. Mirco Melis è il fondatore. Ha trentuno anni, sangue artistico e ciclistico nelle vene. La madre è appassionata di pittura, il papà, Gigi Melis, è stato campione sardo di ciclismo. Una passione che è diventata lavoro da sette anni. Ma anche un punto di riferimento. “Tanti ragazzi dai dodici ai ventuno anni si avvicinano da noi – racconta Mirco all’ANSA – E io insegno gratuitamente i segreti e la cultura della bicicletta. Ho notato che in questi anni molti frequentatori sono diventati amici tra loro, legati dalla passione in comune. E questo mi fa enormemente piacere”. (ANSA).